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Петр Чех: надеемся, что «Челси» сможет закончить сезон

Петр Чех: надеемся, что «Челси» сможет закончить сезон
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Технический директор «Челси» Петр Чех признал, что клуб испытывает серьёзные проблемы, которые ставят под сомнение выступление в нынешнем сезоне. Ранее счета клуба были заблокированы из-за попадания владельца «Челси» Романа Абрамовича в санкционные списки Великобритании.

Сообщалось, что из-за этого у «Челси» возникли проблемы с продлением контрактов, оплатой перелётов на частных самолётах и гостиниц.

«В клубе тяжёлая ситуация. У нас много вопросов, но ответов на них мало. Сейчас мы можем контролировать лишь саму команду. Хотелось бы сохранить целостность клуба. Надеемся, что сумеем закончить сезон», — цитирует Чеха Mirror.

Ранее главный тренер Томас Тухель сообщил, что готов ехать на ответный матч Лиги чемпионов с «Лиллем» на минивэне.

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