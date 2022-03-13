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«Краснодар» обыграл на выезде «Спартак» благодаря дублю Сперцяна

«Краснодар» обыграл на выезде «Спартак» благодаря дублю Сперцяна
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Сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Краснодар». Гости одержали победу — 2:1.

На 5-й минуте отличился полузащитник гостей Эдуард Сперцян. На 37-й минуте нападающий «быков» Владимир Ильин коснулся мяча рукой в своей штрафной, после чего в ворота «Краснодара» был поставлен пенальти. 11-метровый реализовал нападающий Квинси Промес.

На 56-й минуте забил форвард «Спартака» Шамар Николсон, однако рефери решил посмотреть момент с взятием ворот на VAR и увидел, что ямаец подыграл себе рукой. После судья отменил гол Николсона.

На 85-й минуте полузащитник московской команды Кристофер Мартинс сфолил в своей штрафной, что привело к пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл Сперцян, которому удалось забить и оформить дубль.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогали ему ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 5'   1:1 Промес – 38' (пен)   1:2 Сперцян – 86' (пен)
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