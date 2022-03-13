«Краснодар» обыграл на выезде «Спартак» благодаря дублю Сперцяна

Сегодня, 13 марта, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Краснодар». Гости одержали победу — 2:1.
На 5-й минуте отличился полузащитник гостей Эдуард Сперцян. На 37-й минуте нападающий «быков» Владимир Ильин коснулся мяча рукой в своей штрафной, после чего в ворота «Краснодара» был поставлен пенальти. 11-метровый реализовал нападающий Квинси Промес.
На 56-й минуте забил форвард «Спартака» Шамар Николсон, однако рефери решил посмотреть момент с взятием ворот на VAR и увидел, что ямаец подыграл себе рукой. После судья отменил гол Николсона.
На 85-й минуте полузащитник московской команды Кристофер Мартинс сфолил в своей штрафной, что привело к пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл Сперцян, которому удалось забить и оформить дубль.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогали ему ассистенты Кирилл Большаков (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Евгений Турбин (Дмитров).
«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).
- 13 марта 2022
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