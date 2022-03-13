Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. о. главного тренера «Краснодара» высказался о победе в матче со «Спартаком»

И. о. главного тренера «Краснодара» высказался о победе в матче со «Спартаком»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук высказался о победе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

«Очень трудный матч, крепкий соперник. Хорошая самоотдача нашей команды — на поле, на скамейке. Если будем так продолжать, то будет всё хорошо.

У Ваноли есть система, крайние латерали высоко поднимаются, три нападающих не всегда отрабатывают в оборону. Очень организованная команда, но мы отработали, как их вскрывать. Просили больше задействовать фланги и крайних защитников, чтобы растягивать. Просили контроль, просили менять флаг-центр-фланг. Знали, что появится ситуация, когда можно будет вбегать. Донесли до ребят в перерыве, что это надо делать. Поэтому получилось.

Судейство не комментируем. Есть спорные моменты, но они обоюдные», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
«Краснодар» обыграл на выезде «Спартак» благодаря дублю Сперцяна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022