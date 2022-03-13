И. о. главного тренера «Краснодара» высказался о победе в матче со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук высказался о победе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).
«Очень трудный матч, крепкий соперник. Хорошая самоотдача нашей команды — на поле, на скамейке. Если будем так продолжать, то будет всё хорошо.
У Ваноли есть система, крайние латерали высоко поднимаются, три нападающих не всегда отрабатывают в оборону. Очень организованная команда, но мы отработали, как их вскрывать. Просили больше задействовать фланги и крайних защитников, чтобы растягивать. Просили контроль, просили менять флаг-центр-фланг. Знали, что появится ситуация, когда можно будет вбегать. Донесли до ребят в перерыве, что это надо делать. Поэтому получилось.
Судейство не комментируем. Есть спорные моменты, но они обоюдные», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 13 марта 2022
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