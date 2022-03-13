Гаврилов — о поражении «Спартака»: это не игра, а сумбур! Всё у команды разрозненно

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ, в котором москвичи встречались с «Краснодаром». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.



«Как игра «Спартака»? Никак! Оценивать нечего! Не могу сказать, что красно-белые имели преимущество. Это не игра, а сумбур! Моментов особо много не было. Пацаны «Краснодара» выиграли, а «Спартак» с легионерами никак не может наладить свою игру. Всё у них разрозненно. Промес сам по себе. Для меня нет разницы: 9-е, 10-е место. Уровень «Спартака» — только первое место», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).