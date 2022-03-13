Тренер «Краснодара»: ситуация с легионерами очень сплотила команду

Тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась победой южан со счётом 2:1. Специалист признался, что уход легионеров сплотил команду.



«Ситуация с легионерами очень сплотила команду. Ребятам про это даже не надо говорить, они сами про это говорят. Это очень приятно.



Был риск, что просядем из-за прессинга, но мы отрабатывали это, понимали, что не надо давать свободу и контролировать мяч. Если бы мы позволили, было бы ещё энергозатратнее. Мы работаем — о легионерах не стоит сейчас говорить, надо говорить о тех, кто был на поле. Они достойно сражались, заслужили уважение», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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