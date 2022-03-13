Кечинов: надо отдать должное «Краснодару» — вытерпели и выиграли такой важный для них матч

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов прокомментировал результат матча 21-го тура «Спартак» — «Краснодар». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.
«Перед игрой, наверное, все думали, что «Спартак» — фаворит. У соперника ушли легионеры, которые определяли игру, делали результат. Но надо отдать должное «Краснодару»: играли спокойно, уверенно, пусть красно-белые и нагнетали.
«Быки» забили прекрасный гол со штрафного, в целом держались очень неплохо. «Спартак» забил два мяча, которые не засчитали, но это было по делу. Пенальти, который назначили в ворота «Краснодара» — стопроцентный, а в ворота «Спартака» — спорный. Было видно, что по ноге задел, но есть VAR, наверное, он определил. Надо довериться судье.
Игра была больше на ничью. «Спартак» был сильнее в каких-то моментах, но «Краснодар» вытерпел, забил прекрасный гол со штрафного. Надо отдать должное этим молодым ребятам: вытерпели и выиграли такой важный для них матч», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 13 марта 2022
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