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Губерниев рассказал, за счёт чего «Краснодару» удалось победить «Спартак»

Губерниев рассказал, за счёт чего «Краснодару» удалось победить «Спартак»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар» (1:2).

«Я рад за «Краснодар». Клуб попал в труднейшую ситуацию. Проявили бойцовские качества. Пенальти, конечно, вызывает определённые вопросы, как часто бывает в футболе. Но игра была очень хорошей. Просто у «Краснодара» было больше жажды борьбы и победы. «Спартак» на самом деле пока ищет себя. А в итоге «Краснодар» сумел победить. Галицкий после этой победы завтра утром проснётся, посмотрит биатлон из Уфы, и ему станет совсем хорошо», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).

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