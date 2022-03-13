Самедов — об игре «Спартака»: удивительный результат. Возможное 10-е место команды — плохо

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ, в котором красно-белые встречались с «Краснодаром». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу южан.



«Удивительный результат. Неожиданный. Для меня «Спартак» был фаворитом. Может быть, футболисты ещё не до конца выполняют установки тренерского штаба, может, время требуется новичкам. Сложно сказать. Возможное 10-е место «Спартака» по итогам тура — плохо», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).