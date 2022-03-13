Каттани: любой спорный момент у «Спартака» собирает консилиум. У соперника всё наоборот

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о поражении красно-белых в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

«Только хорошее могу сказать о «Краснодаре». Поздравляю их. Они победили. Не знаю, можем ли мы хвалить VAR. Я был удивлён не их решением. Всякий спорный момент, касающийся «Спартака», влечёт собой собрание целого консилиума. К примеру, у соперника всё наоборот. Эпизод со штрафным в начале матча: на мой взгляд, мяч попал в плечо.

В моменте с пенальти первым на мяче был Мартинс Перейра. Может быть, был пенальти, может, штрафной. Но я не понимаю, почему эпизоды в нашу пользу просматриваются мельком, а против нас влекут за собой очень глубокий анализ. Руку Николсона тоже проверяли. Сегодня нам не повезло с этим моментом.

Не думаю, что к «Спартаку» относятся предвзято. Наверное, иногда они принимают правильные решения. Меня удивил подход: если пересмотреть момент, мяч попал в плечо. Я просто очень зол!



Я не общался с Перейрой после игры. Общался с другими игроками.



В случае «Краснодара», который покинуло столько легионеров, мы должны были выигрывать, забили три мяча. И ещё попали в штангу. «Спартак» доминировал», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.