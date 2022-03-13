Джикия: не люблю комментировать судейство, но сегодня всё было ужасно — двойные стандарты

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу южан.



«На VARе виднее тем, кто смотрят. Не смотрел повторы ещё. Конечно, в раздевалке была ярость. Не люблю комментировать судейство, но сегодня всё было ужасно. Им было без разницы. Какие-то двойные стандарты, я считаю.



Не могу сказать за Ионова, который валялся в дополнительное время. Это всегда сбивает, когда команда в концовке тянет время. Такое бывает», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).