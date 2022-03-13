Зарема Салихова: годы идут, а судить грамотно в России так и не научились

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат матча 21-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась победой южан со счётом 2:1. Салихова осталась недовольна судейством.



«Отменённые голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Также кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то», — передаёт слова Салиховой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).