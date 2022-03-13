Спортдиректор «Спартака» Каттани рассказал, готов ли он остаться в клубе без еврокубков

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о своём будущем в московском клубе.

«Готов ли остаться в «Спартаке», когда нет еврокубков? Я здесь не из-за еврокубков. Выполняю свои обязательства. Акционер доверяет мне, моей работе. В этом смысле я счастливый человек. У меня есть контракт, который я уважаю. Понимаю, что ситуация сложная, но говорить в сослагательном наклонении не буду.

Мы должны быть сильнее обстоятельств и странностей с VARом, о которых сказал в начале. Неважно, иностранцы или нет. Самое важное — вот это (показывает на эмблему «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Я очень зол, спасибо за терпение», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский «Спартак» с 26 очками после 21 тура располагается на 9-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).