Хлусевич: игра с ЦСКА в кубке — шанс для реванша «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:1.
«Мы забили два мяча, которые отменили. Как мне показалось, один из голов был чистым. Не моя работа критиковать судей, надо было забивать чистые мячи, у нас это не получилось.
Выйдя на замену, хотелось помочь команде, забить. Всегда хочется победить, усилить игру, но не получилось. Пока стабильности у «Спартака» нет, но мы команда. Надеюсь, что в следующем матче мы победим. Для нас сейчас любое соревнование важно, будь это чемпионат или Кубок. Надо добиваться максимальных целей.
Эмоции от того, что «Спартак» исключили из еврокубков? У всей команды, как и у всей России, были отрицательные эмоции. Мы ничего не можем с этим поделать.
Игра с ЦСКА в Кубке — это шанс для реванша, чтобы показать на поле всё, на что мы способны», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 13 марта 2022
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