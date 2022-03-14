Николсон спорил с судьёй, Сперцян обхитрил Селихова. Фото с матча «Спартак» — «Краснодар»

13 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков».
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук высказался о победе.
«Очень трудный матч, крепкий соперник. Хорошая самоотдача нашей команды — на поле, на скамейке. Если будем так продолжать, то будет всё хорошо.
У Ваноли есть система, крайние латерали высоко поднимаются, три нападающих не всегда отрабатывают в оборону. Очень организованная команда, но мы отработали, как их вскрывать. Просили больше задействовать фланги и крайних защитников, чтобы растягивать. Просили контроль, просили менять флаг-центр-фланг. Знали, что появится ситуация, когда можно будет вбегать. Донесли до ребят в перерыве, что это надо делать. Поэтому получилось.
Судейство не комментируем. Есть спорные моменты, но они обоюдные», — передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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