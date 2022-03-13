Джикия: наши ошибки привели к голам. А больше моментов у «Краснодара» и не было

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре в матче 21-го тура с «Краснодаром». Встреча завершилась победой южан со счётом 2:1. Победный мяч был забит с пенальти в концовке.



«Меня не удивила игра «Краснодара» без легионеров. В принципе, мы и ожидали, что они будут играть на контратаках. Свои ошибки привели к голам в наши ворота. А если смотреть остальное, больше моментов у «Краснодара» и не было», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).