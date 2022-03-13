Победный гол «Краснодара» в матче со «Спартаком». Видео

В Москве сегодня, 13 марта, состоялся матч 21-го тура РПЛ. «Спартак» принимал «Краснодар». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.



Южане открыли счёт уже на 5-й минуте. Эдуард Сперцян мастерски исполнил штрафной, пробив под стенкой. «Спартак» отыгрался на 37-й минуте после того, как Квинси Промес реализовал пенальти.



А развязка в этой встрече наступила на 85-й минуте. Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс сфолил в своей штрафной, а Сперцян точно пробил с 11-метровой отметки.

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«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).