Георгий Джикия: о сборной будем думать 21 марта

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации со сборной России. Ранее ФИФА отстранила национальную команду от стыковых матчей квалификации ЧМ-2022.



«Что касается сборной, то будем думать о ней 21 марта. Посмотрим, как будет дальше. Дай бог, чтобы всё устаканилось и были приняты какие-то решения. Опять же моя личная задача, а также команды: стабилизировать игру, подняться выше в таблице. Летом посмотрим на то, что будет. Будем ли рассчитывать на что-то в Европе, первую четвёрку, пятёрку. Звонил ли мне Карпин? Нет.



Мы разговариваем со всеми ребятами. Как видите, все в команде, они все здесь. Всем им большое спасибо за то, что не уезжают никуда», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.