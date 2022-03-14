«Марсель» разгромил «Брест» и вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1

В Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле» завершился матч 28-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1. «Брест» принимал «Марсель».



Встреча команд закончилась убедительной победой гостей — 4:1. Уже на 3-й минуте Жерсон открыл счёт. Во втором тайме Аркадиуш Милик удвоил преимущество марсельцев. А на 71-й минуте Амин Арит довёл счёт до крупного. В компенсированное время Ирвин Кардона отыграл один мяч, но вскоре Дженгиз Ундер установил окончательный счёт.



Благодаря этой победе «Марсель» набрал 50 очков и вернулся на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. Столько же очков у «Ниццы», занимающей 3-е место. От возглавляющего таблицу «ПСЖ» обе команды отстают на 15 очков. «Брест» с 35 очками занимает 13-е место.