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«Марсель» разгромил «Брест» и вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1

«Марсель» разгромил «Брест» и вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1
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В Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле» завершился матч 28-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1. «Брест» принимал «Марсель».

Встреча команд закончилась убедительной победой гостей — 4:1. Уже на 3-й минуте Жерсон открыл счёт. Во втором тайме Аркадиуш Милик удвоил преимущество марсельцев. А на 71-й минуте Амин Арит довёл счёт до крупного. В компенсированное время Ирвин Кардона отыграл один мяч, но вскоре Дженгиз Ундер установил окончательный счёт.

Благодаря этой победе «Марсель» набрал 50 очков и вернулся на 2-е место в турнирной таблице Лиги 1. Столько же очков у «Ниццы», занимающей 3-е место. От возглавляющего таблицу «ПСЖ» обе команды отстают на 15 очков. «Брест» с 35 очками занимает 13-е место.

Франция - Лига 1. 28-й тур
13 марта 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 4
Марсель
Марсель
0:1 Жерсон – 3'   0:2 Милик – 63'   0:3 Арит – 71'   1:3 Кардона – 90+1'   1:4 Ундер – 90+2'
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