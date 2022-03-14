Андрей Ярмоленко: трудно сейчас думать о футболе

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» украинец Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после матча с «Астон Виллой» в 26-м туре английской Премьер-лиги.

«Мне так трудно сейчас думать о футболе из-за того, что происходит на Украине. Меня переполняют эмоции.



Я просто хочу сказать спасибо моим товарищам по команде, которые поддерживают меня всё это время, каждый день. Болельщики «Вест Хэма» поддерживают Украину и украинский народ, и я также хочу сказать спасибо британскому народу, потому что мы чувствуем вашу поддержку.



Я не готов на сто процентов, потому что за последние несколько недель я тренировался, может быть, три или четыре раза. С 26 февраля я отдыхал четыре дня, потому что для меня было невозможно тренироваться, все мысли были о семье и соотечественниках. Сегодня я постарался полностью выложиться на поле», — цитирует Ярмоленко Sky Sports.

Матч «Вест Хэм» — «Астон Вилла» состоялся в Лондоне на стадионе «Олимпийский» вчера, 13 марта. Победу одержали хозяева со счётом 2:1. У «молотобойцев» отличились Андрей Ярмоленко и Пабло Форнальс. Две голевые передачи отдал Мохамед Саид Бенрахма. Единственный гол гостей забил Джейкоб Рэмси с паса Эмилиано Буэндии.