Хави поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Галатасараем» и «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы в матче с «Осасуной» (4:0) в испанской Примере поделился впечатлениями от матча и рассказал, что думает о предстоящей игровой неделе.
«Перед первым матчем с «Галатасараем» мы не были сосредоточены, и я уже сказал, что когда вы расслабляетесь, победы проходят мимо вас. Ребята показали отличную игру с «Осасуной» и много забили. Для меня это одно из лучших выступлений с тех пор, как я стал тренером. Болельщики и игроки получили удовольствие, такие победы поднимают моральный дух. Из наших конкурентов проиграла только «Севилья», и очень важно было победить.
Мы здорово начали важную для нас неделю. Постараемся выставить боевой состав, чтобы выиграть в Турции, но всё зависит от обстоятельств. «Барселона» была лучше в первом матче, хотя мы не играли хорошо, но команда заслужила победу и теперь поедет в Турцию, чтобы проходить в следующую стадию.
Бороться за первое место в Примере будет очень тяжело, даже победив на «Бернабеу» — «Реал» создал комфортное преимущество. Если только они проиграют несколько матчей… но на данный момент у них всего два поражения. Нужно быть реалистами, но мы не должны сбрасывать «Барселону» со счетов, — приводит слова Хави Sport.es.
Ответный матч «Барселоны» с «Галатасараем» в 1/8 Лиги Европы пройдёт в Турции в четверг, 17 марта в 20:45 мск. Первый матч завершился нулевой ничьей. Встреча с мадридским «Реалом» в 29-м туре Примеры состоится в воскресенье, 20 марта в 23:00 мск.
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