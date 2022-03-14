Бывший владелец «Челси» о санкциях: для России предпринятые меры не имеют значения

Бывший владелец «Челси» британский бизнесмен Кен Бейтс поделился мнением о санкциях, наложенных на клуб.

«Как обычно, страдают обычные люди. Сотрудники «Челси», наверняка, уже переживают об их будущем. Что их ждёт? Поможет ли им кто-то? Болельщики не могут купить билет на матчи любимого клуба. Какое отношение все эти люди имеют к тому, что происходит на Украине?



Это вредит обычным английским гражданам. Для России предпринятые меры вообще не имеют никакого значения. Это делает наше правительство посмешищем для всего мира. Я имел дело с государственными служащими большую часть своей жизни, и почти все они чертовски бестолковы.

Они решают судьбу клуба — хорошо. Почему они не назначили администратора и не занялись этим? Вместо этого у нас есть все эти запреты, которые просто порождают очередные громкие заголовки. Если мы пытаемся помочь, то должны делать значимые вещи», — приводит слова Бейтса Daily Mail.

Кен Бейтс купил «Челси» за € 1.1 в 1982 году, а в 2003 продал нынешнему владельцу Роману Абрамовичу в рамках сделки, стоимость которой, как сообщается, составила около € 170 млн.