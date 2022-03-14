Суарес поддержал Месси и Неймара после оскорблений со стороны болельщиков «ПСЖ»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поддержал нападающих «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и Неймара, которых оскорбляли болельщики во время матча 28-го тура французской Лиги 1 с «Бордо».

«Как всегда футбол без памяти. Я Всегда с вами! Я их очень люблю!», — написал Суарес, прикрепив фото с Месси и Неймаром.

Каждый раз, когда нападающие получали мяч, фанаты освистывали их. Также болельщики выкрикивали оскорбления в адрес нападающих.

Отметим, Суарес выступал вместе с Месси и Неймаром за «Барселону».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не станет удерживать Неймара, если получит по нему интересное предложение. Месси, в свою очередь, может вернуться в «Барселону». Отмечалось, что отец футболиста уже связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить вопрос перехода.