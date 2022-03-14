Главный тренер «Интер Майами» призвал Игуаина лучше играть за клуб

Главный тренер «Интер Майами» Фила Невилл высказался об игре нападающего Гонсало Игуаина.

«Чтобы команда добилась успеха, Игуаин должен нам помогать. Чтобы добиться успеха, он должен выступать за эту команду прямо сейчас. Это вызов. Его роль не изменилась. Он наш лучший бомбардир. От него мы требуем больше всего голов. От него мы требуем больше всего передач. Точка», — приводит слова Невилла Marca.

Игуаин перешел в «Интер Майами» в 2020 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. Ранее аргентинец выступал за «Ювентус», «Челси», «Милан», «Наполи» и «Реал».

За карьеру в «Интер Майами» форвард провёл 42 матча, в которых забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

В нынешнем сезоне Игуаин принял участие в трёх матчах, в которых отметился одной результативной передачей.