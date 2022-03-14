«Странное решение». Арбитр Федотов — о назначении судьи на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

Российский арбитр Игорь Федотов раскритиковал судейские назначения на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Матч «Зенита» и «Крыльев» судил Фролов. До этого у него не было нужной лицензии, так что он отсудил два матча без VAR. За обе игры – «Зенита» и «Крылья Советов» – «Сочи», он получил низкие оценки.



На матч «Динамо» в этом туре назначили Бобровского из Санкт-Петербурга, а на «Зенит» – москвича Фролова. Оба судьи молодые, так что решение департамента странное. Обычно за 10 туров до конца сезона таких назначений не бывает, а тут решили поэкспериментировать. По игре можно сказать, что Фролов отсудил лучше, чем Бобровский. Отработал неплохо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.