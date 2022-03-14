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Клас-Ян Хунтелар вошёл в руководство «Аякса»

Клас-Ян Хунтелар вошёл в руководство «Аякса»
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Бывший нападающий сборной Нидерландов Клас-Ян Хунтелар вошёл в руководство «Аякса». 38-летний экс-футболист будет работать в спортивном отделе клуба, информирует пресс-служба амстердамцев.

Хунтелар подпишет с «Аяксом» контракт до июля 2024 года. Он станет помощником действующего спортивного директора клуба Джерри Хамстры. Ранее должность спортивного директора со скандалом покинул Марк Овермарс, который отправлял откровенные фотографии сотрудницам клуба.

Напомним, во времена карьеры футболиста Хунтелар выступал за «Аякс» в период с 2006 по 2009 год, а также с 2017 по 2021 год. В 257 матчах за амстердамский клуб он забил 158 голов и отдал 43 результативные передачи. Также Клас-Ян выступал за «Милан», «Реал», «Шальке 04» и ряд других клубов.

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