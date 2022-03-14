Тухель — о голе Хаверца «Ньюкаслу»: Кай сыграл невероятно. Мастерски исполненный момент

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал игру полузащитника «аристократов» Кая Хаверца в матче 29-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0), в котором немецкий полузащитник забил победный гол на 89-й минуте.
«Это был сложный матч, «Ньюкасл» действовал максимально организованно, был силён физически и крайне опасен на стандартах. Нам было важно не пропустить, и для победы по такой игре нам могло хватить единственного качественно исполненного момента. Кай сыграл невероятно, забив исключительный гол. Жоржиньо потрясающе исполнил передачу, но Кай выдающимся образом обработал её и завершил точным ударом. Это был мастерски исполненный момент. В этом моменте он продемонстрировал высочайший класс, и именно это нам было нужно, чтобы сломить сопротивление «Ньюкасла». Сегодня Кай дал нам это, и в последние четыре минуты вы сами видели, как важен для команды забитый гол. Мы моментально обрели лёгкость, стали легче находить свободные зоны, лучше держали мяч и меняли направления игры. Всё стало намного проще», – цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».
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