«Нет сочувствия к Абрамовичу». Бывший владелец «Челси» — о санкциях против россиянина

Бывший владелец «Челси», бизнесмен Кен Бейтс заявил, что у него нет сочувствия к Роману Абрамовичу, на которого наложило санкции правительство Великобритании.
«Продать «Челси» русскому было всё равно что продать какому-либо другому иностранцу. В те времени всё было по-другому. У меня с Абрамовичем всегда были налажены бизнес-дела.
Санкции? Я не испытываю к Абрамовичу сочувствия. Почему я должен его жалеть? Он имеет £ 7-8 млрд, но он может есть стейк или чипсы дважды в день, как и я. Нас всех когда-то не станет, и мы не сможем забрать деньги на тот свет. Как обычно, из-за санкций страдают простые люди», — приводит слова Бейтса Daily Mail.
Кен Бейтс купил «Челси» за £ 1,1 млн в 1982 году, а в 2003-м продал нынешнему владельцу Роману Абрамовичу в рамках сделки, стоимость которой, как сообщается в СМИ, составила около € 170 млн.
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