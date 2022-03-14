Гасперини: матч получился тяжёлым для «Аталанты», потому что против «Дженоа» всем сложно

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об итогах матча 29-го тура Серии А с «Дженоа» (0:0).



«Результат справедлив, хоть у нас и было больше моментов, но в целом они доставили нам много хлопот, заставляли обороняться. Матч получился тяжёлым, потому что против «Дженоа» всем приходится сложно, она мешает сопернику играть хорошо. Мы хорошо сыграли в обороне, но хуже отработали в полузащите и атаке. Если бы мы смогли забить, возможно, игра бы изменилась, а так мы должны принять эту ничью», — цитирует Гасперини Football Italia.



«Аталанта» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы Серии А, набрав 48 очков в 28 играх. «Дженоа» в текущем сезоне Серии А располагается на 19-м месте в турнирной таблице, набрав после 29 туров 19 очков.