Артём Ребров раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Краснодар»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров высказался о судействе в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (1:2).
«За время своей карьеры я никогда не комментировал работу судей. И сейчас не собираюсь этого делать. Всегда после поражения нужно в первую очередь искать причину в себе. Но можно же просто порассуждать о моментах вчерашнего матча?
Моё мнение: в эпизоде со штрафным ударом мяч попал в плечо Кофрие, а не в руку. Вне игры я не увидел, когда Бака забивал гол. Шамар сыграл рукой, но перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». И если бы не гол, то «быкам» можно было смело назначить пенальти. 11-метровый в наши ворота? Вот честно, раз 20 пересматривал эпизод, так и не понял, где там повод для «точки». Ну а нам ещё очень многому предстоит научиться, нужно продолжать работать и улучшать свою игру. Что мы и продолжим делать уже сегодня! Идём дальше», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
- 14 марта 2022
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