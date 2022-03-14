Кастильехо может покинуть «Милан» в летнее трансферное окно
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Полузащитник Саму Кастильехо может покинуть «Милан» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
«Россонери» не заинтересованы в продлении соглашения с 27-летним игроком, чей контракт истекает летом следующего года. Два клуба уже делали запрос в «Милан» касательно трансфера игрока.
Стоит отметить, что прошлым летом Кастильехо интересовался московский ЦСКА, но стороны не смогли договориться об условиях перехода.
Испанец перешёл в «Милан» в 2018 году из «Вильярреала» за € 21,3 млн. Всего он провёл 113 матчей в футболке «Милана» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 15 голевых передач. В текущем сезоне он отыграл 5 матчей в Серии А, в которых отдал 2 голевые передачи.
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