Полузащитник Саму Кастильехо может покинуть «Милан» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».



«Россонери» не заинтересованы в продлении соглашения с 27-летним игроком, чей контракт истекает летом следующего года. Два клуба уже делали запрос в «Милан» касательно трансфера игрока.



Стоит отметить, что прошлым летом Кастильехо интересовался московский ЦСКА, но стороны не смогли договориться об условиях перехода.



Испанец перешёл в «Милан» в 2018 году из «Вильярреала» за € 21,3 млн. Всего он провёл 113 матчей в футболке «Милана» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 15 голевых передач. В текущем сезоне он отыграл 5 матчей в Серии А, в которых отдал 2 голевые передачи.