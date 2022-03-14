Анчелотти: Камавинга — настоящее и будущее «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о роли полузащитника Эдуарду Камавинга в команде.
«Камавинга — это настоящее и будущее этой команды. Это ясно для футболиста и для клуба. Когда Модрич, Каземиро и Кроос станут старше, у нас будут Камавинга, Вальверде и молодые игроки из «Кастильи», — цитирует Анчелотти Marca.
Камавинга перешёл в «Реал» из «Ренна» летом 2021 года. Сумма трансфера составила € 31 млн. Контракт 19-летнего француза рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне Камавинга принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Вместе с «Реалом» игрок стал обладателем Суперкубка Испании. В сезоне-2018/2019 он выиграл Кубок Франции в составе «Ренна».
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