Хави: Обамеянг — это подарок, упавший на «Барселону» с небес
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Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил роль нападающего сине-гранатовых Пьер-Эмерика Обамеянга в команде.
«Обамеянг — это подарок, упавший на «Барселону» с небес. Дело не только в голах, но и в том, как он тренируется, в его профессионализме. Он – пример для всех игроков», — приводит слова Хави ESPN.
После 27 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 51 очко. От возглавляющего таблицу «Реала» команда отстаёт на 12 очков. В следующем туре «Барселона» встретится с «Реалом». Матч состоится 20 марта в Мадриде, начало – в 23:00 мск.
Гол Обамеянга в матче с «Осасуной»:
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