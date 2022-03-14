В АПЛ могут вернуть 5 замен. Голосование среди клубов пройдёт в июне

Клубы английской Премьер-лиги обсудят вариант возвращения пяти замен на собрании клубов лиги в июне, а во вторник состоится голосование капитанов команд АПЛ по этому вопросу, сообщает Daily Mail.



Премьер-лига увеличила количество разрешённых замен до пяти, когда возобновила сезон-2019/2020, приостановленный из-за пандемии COVID-19. В следующем сезоне-2020/2021 было принято решение вернуться к трём заменам.



Увеличение числа замен по сравнению с существующими тремя поддерживает Ассоциация профессиональных футболистов, а на прошлой неделе менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп повторил свой призыв разрешить пять замен. Остальные тренеры команд из топ-6 разделяют позицию немца, включая тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

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