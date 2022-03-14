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«Барселона» рассматривает Салаха как альтернативу Холанду

«Барселона» рассматривает Салаха как альтернативу Холанду
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«Барселона» рассматривает нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха как альтернативу нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.

Норвежец остаётся приоритетной трансферной целью, однако на него есть спрос и среди других топ-клубов, что усложняет задачу каталонцам.

Хотя верно, что он не является чистой «девяткой», также верно, что он гарантирует минимум 30 голов за сезон, а также обладает огромной универсальностью и разносторонностью в атаке, поскольку может играть на различных позициях на поле, начиная с правого фланга.

«Барселона» уже получила первые положительные ответы от окружения игрока, который был бы рад смене обстановки. Салах выступает за «Ливерпуль» в течение пяти сезонов, перейдя из «Ромы» в 2017 году.

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