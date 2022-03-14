Титов: многие стали говорить, что «Спартак» тускнеет. Отнюдь! Победы впереди

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался после поражения красно-белых в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Краснодар» обыграл «Спартак»? Я бы не назвал сегодняшний результат громкой сенсацией. Нынешний «Спартак» пока ещё сам до конца не понимает, на что он способен. Мне очень понравился предыдущий матч с «Динамо». Классный футбол, отличная реализация моментов! Да, в какой-то степени после него у некоторых болельщиков закралась надежда, что теперь мы стабильно начнём набирать очки. Однако «Краснодар» доказал, что можно добиваться результата и без легионеров, только россиянами. Шесть очков из шести!

«Спартак», уверен, свои очки ещё наберёт, победы впереди. Думаю, сегодняшнее поражение станет некой отправной точкой. Хотел сказать, что красно-белые вряд ли попадут в еврокубки. Но сейчас на эту тему трудно рассуждать, всё в тумане… Поэтому остаётся верить, что команда будет показывать зрелищный, атакующий футбол. Предпосылки к этому прослеживаются.

Если проанализировать последние игры москвичей при Ваноли, то в целом видно, что команда двигается поступательно. Многие уже стали говорить, что «Спартак» начал тускнеть. Отнюдь! Красно-белые создают моменты, забивают. Не все голы засчитывают, но тем не менее», — приводит слова Титова «Спорт-экспресс».