У «Барселоны» отрицательный потолок зарплат на сезон. Клуб в минусе на € 144 млн

Ла Лига обновила лимиты зарплат для команд Примеры и Сегунды после закрытия зимнего трансферного окна, сообщает As.
Согласно источнику, мадридский «Реал» остаётся испанской командой с самым большим запасом по расходам на зарплату своим игрокам в размере € 739,163 млн. Далеко позади «Барселона», которая в настоящее время может потратить € 144,35 млн (по сравнению с € 97,94 млн, которые были установлены летом, что на 70% меньше, чем в сезоне-2020/2021).
Хрупкое финансовое состояние «Барселоны» хорошо известно, и им пришлось изрядно попотеть, чтобы усилить свой состав зимой такими игроками, как Ферран Торрес, Обамеянг, Адама Траоре и Дани Алвес, под санкциями правила 1х4 (они могут тратить только 25% от заработанного), превысив лимит зарплат, установленный Ла Лигой в прошлом году.
- 14 марта 2022
-
16:41
-
16:38
-
16:33
-
16:30
-
16:28
-
16:18
-
16:16
-
15:58
-
15:23
-
15:19
-
15:07
-
14:40
-
14:16
-
14:15
-
13:57
-
13:46
-
13:43
-
13:26
-
13:02
-
12:37
-
12:31
-
12:18
-
12:08
-
11:40
-
11:28
-
11:14
-
11:06
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:27
-
10:26
-
09:50
-
09:40
-
09:39