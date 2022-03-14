У «Барселоны» отрицательный потолок зарплат на сезон. Клуб в минусе на € 144 млн

Ла Лига обновила лимиты зарплат для команд Примеры и Сегунды после закрытия зимнего трансферного окна, сообщает As.



Согласно источнику, мадридский «Реал» остаётся испанской командой с самым большим запасом по расходам на зарплату своим игрокам в размере € 739,163 млн. Далеко позади «Барселона», которая в настоящее время может потратить € 144,35 млн (по сравнению с € 97,94 млн, которые были установлены летом, что на 70% меньше, чем в сезоне-2020/2021).



Хрупкое финансовое состояние «Барселоны» хорошо известно, и им пришлось изрядно попотеть, чтобы усилить свой состав зимой такими игроками, как Ферран Торрес, Обамеянг, Адама Траоре и Дани Алвес, под санкциями правила 1х4 (они могут тратить только 25% от заработанного), превысив лимит зарплат, установленный Ла Лигой в прошлом году.

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