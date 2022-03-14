Степашин — про Абрамовича: надо вкладывать в Россию, любить свою страну

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался про ситуацию с Романом Абрамовичем и «Челси».



«Насчёт Романа Абрамовича – никто помогать не собирается. Бог ему судья, что называется. А что касается «Челси», это проблема АПЛ. На самом деле клуб хороший, но они попали в свою собственную ловушку. Теперь пускай сами об этом и думают. Меня ведь «Челси» меньше всего беспокоит, я откровенно говорю. Я свою позицию не менял по поводу покупки «Челси», всех этих эпатажных вещей. Как видите, не спасло, не помогло. Надо вкладывать в Россию, любить свою страну. Сборной, кстати, Абрамович частично помогал, надо отдать ему должное. Он проплачивал заработную плату Гусу Хиддинку, если вы помните, когда мы заняли четвёртое место на первенстве Европы», – цитирует Степашина «Комсомольская правда».