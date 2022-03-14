Неймар расстроился из-за свиста фанатов «ПСЖ» в свой адрес на матче с «Бордо»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар остался недоволен критикой в свой адрес со стороны болельщиков парижской команды на матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0), сообщает L’Equipe.
Согласно источнику, против «Бордо» Неймар провёл непростой матч. Непростым он выдался не столько на поле – нападающий забил гол в начале второго тайма – сколько из-за поведения болельщиков парижан.
Его освистывали на протяжении всего матча и даже сразу после того, как он забил второй гол «ПСЖ». Неймар был игроком, над которым больше всего насмехалась и кого оскорбляла публика на «Парк де Пренс», особенно это касается сектора ультрас парижан.
Сразу после победы над «Бордо» в это воскресенье Неймар вылетел в Барселону, чтобы навестить своих родственников и сына.
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