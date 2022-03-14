Гави может перейти в «Баварию» за € 50 млн
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Полузащитник «Барселоны» Гави является объектом наблюдения со стороны мюнхенской «Баварии», сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».
«Барселона» не может договориться с игроком о продлении соглашения. Контракт действует до июня 2023 года. Мюнхенцы могут воспользоваться этим и активировать функцию выкупа игрока за € 50 млн, которая будет активна до 30 июня этого года. Гави является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в этом сезоне.
Сам игрок предпочёл бы продолжить карьеру в столице Каталонии. Текущая стоимость Гави, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 40 млн. В этом сезоне испанец провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
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