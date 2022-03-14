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Месси получил лучшую оценку в «ПСЖ» от L’Équipe за матч с «Бордо»

Месси получил лучшую оценку в «ПСЖ» от L’Équipe за матч с «Бордо»
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил лучшую оценку среди игроков своего клуба за матч 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0) – 7 из 10, сообщает L’Équipe.

Аналогичные оценки получили нападающий Килиан Мбаппе и голкипер Кейлор Навас, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в прошедшей игре.

Худшими по версии издания стали защитники парижан Маркиньос и Нуну Мендеш – 5 баллов из 10.

Оценки игроков «Бордо» разнятся в диапазоне от 2 до 4 баллов.

Стоит отметить, что ряд игроков парижского клуба, например, Месси и Неймар, подверглись освистыванию с трибун болельщиков «ПСЖ». Неймар был игроком, над которым больше всего насмехалась и кого оскорбляла публика на «Парк де Пренс».

Сразу после игры бразилец улетел в Барселону.

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