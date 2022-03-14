Сёмин: ребята из «Краснодара» на слуху — мы говорим о них. Дай бог, чтобы был прогресс

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу «Краснодара» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 со «Спартаком» (2:1).
«Мне очень понравился вчера «Краснодар». Молодые ребята, некоторые не имели игровой практики — дали шанс. Они хорошо им воспользовались. Уже ребята на слуху, мы говорим о них. Дай бог, чтобы прогресс был. «Спартак» же тоже неплохо играл», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, недавно «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб, Крыховяк близок к подписанию контракта с греческим АЕКом.
- 14 марта 2022
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