Игонин: чемпионская гонка жива. «Зенит» проигрывает сам себе даже на домашнем стадионе

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.

«Поле в Самаре, конечно, не способствовало комбинационному футболу. Соперники «Зенита» грамотно сыграли. Можно было бы выпустить ребят, которые имеют меньше практики. Они на желании доказать выглядели бы получше.



Никогда не говорил о том, что чемпионской гонки нет. Наоборот, она жива. Рад тому, что противостояние стало чуть более острым. «Зенит» сам себе проигрывает достаточное количество матчей. Даже на домашнем стадионе», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 занимает «Зенит», который набрал 45 очков в 21 матче. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 42 очка. Замыкает тройку лидеров ЦСКА — армейцы набрали 39 очков. На одно очко от них отстаёт «Сочи» (38). Пятый — «Краснодар» (35).