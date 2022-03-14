Экс-игрок сборной Франции Мику: как можно свистеть каждый раз, когда Месси касается мяча?
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Бывший игрок сборной Франции по футболу Жоан Мику выразил разочарование поведением болельщиков во время матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Бордо», закончившегося победой парижан со счётом 3:0.
«Нет, действительно, как можно свистеть каждый раз, когда Месси касается мяча? Это, правда, что-то невообразимое. Подобное можно увидеть только во Франции. Очень печально! Мы просто не заслуживаем такого. Думаю, что Месси уйдёт летом из «ПСЖ» и будет прав», — написал Мику в своём «твиттере».
Недовольство фанатов парижского клуба Месси вызвано вылетом «ПСЖ» из розыгрыша Лиги чемпионов после поражения по сумме двух встреч от мадридского «Реала», а также постоянно муссирующимися слухами об уходе Лионеля в другой клуб.
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