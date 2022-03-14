Криштиану Роналду рассказал, какую надпись хотел бы оставить на своём надгробном камне

Журналист Пирс Морган поведал о своём разговоре с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и рассказал, какую надпись португалец хотел бы оставить на своём надгробном камне.
«После нашего ужина в Турине я спросил Криштиану, что бы он хотел написать на своём надгробии. Он улыбнулся и ответил: «Номер 1. Не номер 7, а номер 1». Позже я написал ему и попросил, чтобы он в одном слове обосновал, почему является лучшим футболистом в истории. Он сказал: «Мне нужно три слова. Больше чем особенный. Единственный». А затем отправил два смеющихся смайлика», — приводит слова Моргана The Sun.
Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 12 голов и отдал 3 три результативные передачи. Контракт Роналду с английским клубом истекает в 2023 году.
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