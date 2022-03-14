L’Equipe: Диего Симеоне — главный кандидат на замену Почеттино в «ПСЖ»

Аргентинский наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне является одним из кандидатов на пост главного тренера парижского «ПСЖ» в случае расторжения соглашения с Маурисио Почеттино.
Контракт Почеттино с парижанами рассчитан до июня 2023 года, однако он постоянно находится под огнём критики со стороны болельщиков и прессы. По информации L’Equipe, Маурисио покинет «ПСЖ» по завершении этого сезона.
В поисках нового тренера столичный клуб хотел бы сделать приоритетным подписание договора с Зинедином Зиданом, но чемпиона мира 1998 года больше интересует работа с национальной командой Франции. В этой ситуации Симеоне был бы готов принять парижский вызов.
Симеоне привёл мадридский «Атлетико» к победе в чемпионате Испании в сезоне 2021/2022, выиграл с клубом Лигу Европы, а также дважды выводил свою команду в финал Лиги чемпионов.
Контракт Симеоне с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года.
- 14 марта 2022
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