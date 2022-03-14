«Рубин» — «Ростов»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Ростова» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 14 марта, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — «Ростов».

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Кварацхелия, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Тесленко, Савицкий, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.



«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Калинин, Мухин, Кочканян, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Количенко, Голенков, Турищев.