Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский бизнесмен Валерий Ойф объявил о продаже «Витесса»

Российский бизнесмен Валерий Ойф объявил о продаже «Витесса»
Комментарии

Российский бизнесмен Валерий Ойф, владеющий контрольным пакетом акций нидерландского клуба «Витесс», объявил о решении продать свою долю в команде и покинуть наблюдательный совет клуба.

«Мне очень больно прощаться с «Витессом», но в нынешней ситуации я принимаю трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон. Я оглядываюсь назад в особый период, в котором я всегда чувствовал себя очень связанным с клубом и наслаждался отличными выступлениями. «Витесс» в моём сердце, и это всегда будет так», — приводит слова Ойфа пресс-служба «Витесса».

Напомним, Ойф входил в наблюдательный совет «Витесса» с 2016 года. В 2018 году российский предприниматель приобрёл 99% акций нидерландского клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022