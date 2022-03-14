Российский бизнесмен Валерий Ойф объявил о продаже «Витесса»
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Российский бизнесмен Валерий Ойф, владеющий контрольным пакетом акций нидерландского клуба «Витесс», объявил о решении продать свою долю в команде и покинуть наблюдательный совет клуба.
«Мне очень больно прощаться с «Витессом», но в нынешней ситуации я принимаю трудное решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон. Я оглядываюсь назад в особый период, в котором я всегда чувствовал себя очень связанным с клубом и наслаждался отличными выступлениями. «Витесс» в моём сердце, и это всегда будет так», — приводит слова Ойфа пресс-служба «Витесса».
Напомним, Ойф входил в наблюдательный совет «Витесса» с 2016 года. В 2018 году российский предприниматель приобрёл 99% акций нидерландского клуба.
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