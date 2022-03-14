Ди Канио — о Роналду и Месси: я бы выбрал человека с душой. Но Неймар ещё хуже

Известный в прошлом футболист и тренер Паоло ди Канио заявил, что он бы предпочёл Криштиану Роналду Лионелю Месси, принимая во внимание их человеческие качества.

«Месси ушёл с поля, почёсывая затылок. У него не было никаких эмоций… Я бы выбрал Криштиану Роналду. Вы бы хотели сидеть на скамейке запасных в матче с «Манчестер Сити»? Я лечу в Португалию, потом возвращаюсь и делаю хет-трик. Я бы выбрал живого человека с душой, а не бесстрастного инопланетянина. Месси показал свою ограниченность. Конечно, он может быть освистан. Тысячи фанатов ждали его на поле. Они мечтали, однако он выбрал неправильную линию поведения.

Но Неймар ещё хуже. Он ничем не запомнился на поле в последнее время, а тут ещё заявил, что хотел бы на три месяца перебраться в МЛС. Никакого уважения!» — приводит слова ди Канио Sky Sport Italia.

Напомним, Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом», закончившимся со счётом 5:2.