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Агент Языджи отреагировал на слова Бабаева, что ЦСКА не отказался бы от выкупа игрока

Агент Языджи отреагировал на слова Бабаева, что ЦСКА не отказался бы от выкупа игрока
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Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы футболиста ЦСКА Юсуфа Языджи, отреагировал на слова генерального директора московского клуба Романа Бабаева, который ранее заявил, что армейцы не отказались бы от выкупа контракта турецкого игрока.

«Бабаев сказал, что ЦСКА не отказался бы от выкупа Языджи? Мы обязательно обсудим этот вопрос летом. Повторюсь, Юсуф очень счастлив в ЦСКА. Посмотрим, что будет после сезона», — сказал Чебеджи в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Языджи выступает за ЦСКА на правах аренды. В составе армейской команды он провёл четыре игры и отличился тремя точными ударами. Все голы были забиты в рамках матчей чемпионата России. За сборную Турции Языджи провёл девять встреч, в которых голами не отметился.

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