Стала известна сумма, которую «Фламенго» заплатил «Локомотиву» за трансфер Пабло
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Стоимость трансфера бразильского защитника Пабло из «Локомотива» в бразильский «Фламенго» составила € 3 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с деталями сделки.
«Локомотив» объявил о переходе Пабло в бразильскую команду сегодня, 14 марта. Пабло стал игроком московской команды в январе 2021 года, перейдя из французского «Бордо» за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бразильский футболист в 13 матчах Российской Премьер-Лиги забил один гол. Его соглашение с железнодорожниками истекало в 2024 году.
Московский «Локомотив» в 20 матчах набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).
Новость по теме«Локомотив» объявил о переходе Пабло в бразильский «Фламенго»
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